استقالة رئيس وزراء بريطانيا من منصبه بعد خسارته الانتخابات

قام رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم الجمعة، بتقديم استقالته بعد خسارته في الانتخابات وفوز حزب العمال بزعامة كير ستارمر.

أعلنت نتائج أولية لانتخابات بريطانيا، في وقت سابق من اليوم، وفاز حزب العمال بالأغلبية المطلقة في البرلمان حيث استحوذ حزب العمال على 389 مقعدا برلمانيا من أصل 650.

وبذلك فاز حزب العمال رسميًا بعدد كافٍ من المقاعد في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2024 ليحظى بالأغلبية في البرلمان، مع استمرار فرز الأصوات، بحسب أسوشيتيد برس.

وسيصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسًا للوزراء ويمكنه تشكيل حكومة أغلبية.

فاز حزب العمال بالانتخابات العامة في بريطانيا، ليأتي حزب جديد إلى السلطة للمرة الأولى منذ 14 عاما.

لكن زعيم حزب العمال كير ستارمر لن يصبح رئيسًا للوزراء فعليًا إلا بعد حفل مصمم بعناية يوم الجمعة سيطلب منه الملك تشارلز الثالث رسميًا تشكيل حكومة جديدة.

أعلنت نتائج أولية لانتخابات بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاز حزب العمال بالأغلبية المطلقة في البرلمان حيث استحوذ حزب العمال على 389 مقعدا برلمانيا من أصل 650.

وبذلك فاز حزب العمال رسميًا بعدد كافٍ من المقاعد في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2024 ليحظى بالأغلبية في البرلمان، مع استمرار فرز الأصوات، بحسب أسوشيتيد برس.

وسيصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسًا للوزراء ويمكنه تشكيل حكومة أغلبية.

وأرسل زعيما أستراليا ونيوزيلندا تهانيهما لزعيم حزب العمال كير ستارمر على فوزه في الانتخابات.

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على موقع X إنه يتطلع إلى “العمل بشكل بناء” مع الحكومة البريطانية الجديدة.

توجه رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون أيضًا إلى X لتهنئة ستارمر، فكتب: "نيوزيلندا والمملكة المتحدة صديقان عظيمان ويمكنهما فعل الكثير معًا".

وشكر لوكسون شكره لرئيس الوزراء ريشي سوناك على خدمته لأمته وصداقته لنيوزيلندا.