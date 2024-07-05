طبيب يكشف خدع الكولاجين الغذائية وتأثيرها على الصحة العامة

كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، متخصص التغذية العلاجية بمستشفى "إر جي دي ميديتسينا" أن الكولاجين عبارة عن بروتين هيكلي مسؤول في جسم الإنسان عن مرونة الجلد وصحة المفاصل ومتانة العظام ووفقا لما نشرته مجلة osnmedia.ru الروسية ينخفض إنتاج الكولاجين في الجسم مع التقدم في العمر، ولذلك يلجأ الكثيرون إلى تناول مكملات غذائية خاصة تباع في مختلف الأسواق.

وقال: “لا ينبغي أن نثق بالمنتجين الذين يقنعون المستهلك وكل هذا ليس سوى خدعة تسويقية لأن امتصاص الجسم للكولاجين ضعيف جدا و لذلك بعد تناول هذه المكملات الغذائية لا تبقى طويلا في الجسم ولهذا يجب اتباع نظام غذائي جيد للحفاظ على توازن الجسم من خلال العناصر المغذية الموجود في المواد الغذائية العادية مثل الأسماك، الخضروات، الفواكه، الحبوب، البقوليات تعد أفضل من تناول المكملات الغذائية لما تحمله من فوائد تساعد على تنشيط الجسم والحفاظ على التوازن المطلوب دون أي أضرار للجسم”.