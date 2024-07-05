في اليوم العالمي للبيئة.. غرس أشجار النخيل والمانجو بحديقة متحف الطفل

استضاف مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، مبادرة الحكومة الهندية من خلال سفارة الهند بالقاهرة المبادرة تحت عنوان "ازرع شجرة لصالح كوكب الأرض" على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وذلك من خلال زرع عدد من أشجار النخيل وأشجار المانجو بحديقة متحف الطفل.

أقيم الحدث بضيافة الدكتور نبيل أحمد حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، وبحضور أجيت جوبتا، سفير دولة الهند بالقاهرة والدكتور نادر مصطفى، عضو مجلس البرلمان المصري، والدكتورة منى سمير، مدير إدارة التوعية - وزارة البيئة، بحضور عدد من أعضاء سفارة الهند مندوبى الجهات المعنية والشخصيات العامة والصحفيين.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن المبادرة تهدف توعية المجتمع بأهمية التشجير ومشاركة أفراده في غرس الأشجار والمساهمة في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، ومضاعفة مساهمة التشجير في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، من خلال فعاليات التشجير في العديد من المواقع والمنشآت والمؤسسات المجتمعية والحكومية.

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