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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرارات عاجلة بعد مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها في مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات بالجيزة، وصرحت بدفن جثة الشخص المتوفي بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على سائقي السيارتين المتسببتين في الحادث، وكلفت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة. 

حادث تصادم بطريق الواحات 

وكان قد لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 4 آخرون، في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوي في الجيزة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

قرارات عاجلة مصرع شخص وإصابة أشخاص حادث مروري