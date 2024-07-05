مهتز نفسيا.. عرض شخص أحرق شقته بالمنيرة الغربية على الطب الشرعي

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول قيام شخص بإضرام النيران بشقته بمنطقة المنيرة الغربية، وأمرت بالتحفظ عليه وعرضه على الطب الشرعي للتأكد من سلامة قواه العقلية ولمعرفة ملابسات إحراقه لشقته، وانتدبت المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مريض نفسي يشعل النيران في شقته

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيرة الغربية، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وجرت السيطرة على الحريق.

وأجرى رجال المباحث التحريات اللازمة حول الواقعة وبالفحص تبين قيام “محمود، أ”، 30 سنة، غير متزن نفسيًا ومقيم بمفرده، بسكب مادة «التينر» على أنتريه الصالة وإضرام النيران به، مما تسبب في حرق الصالة وغرفة النوم، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.