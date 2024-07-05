طقس شديد الحرارة في البحيرة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 في محافظة البحيرة، حيث يتوقع أن يكون طقسًا مشمسًا يتميز بشدة الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار، مع توقعات بارتفاع الحرارة أثناء الليل.

حالة الطقس اليوم الجمعة في البحيرة

وفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأنه سيكون هناك نشاط في سرعة الرياح أحيانًا، مع توقعات بأن تكون الرياح الشمالية الشرقية إلى الشمالية الغربية، وتصل سرعتها إلى حوالي 30 كيلومترًا في الساعة.

وكما من المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة إلى 85%، مما يزيد من الإحساس بالحرارة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يكون حالة الطقس في البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 1 متر و1.75 متر، لذلك، يُنصح الجمهور بأخذ الحيطة والحذر عند القيام بأنشطة بحرية.

درجات الحرارة المتوقعة في البحيرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تصل العظمى إلى 35 درجة مئوية، في حين من المتوقع أن تكون الصغرى حوالي 24 درجة مئوية.

حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث من المتوقع أن تتراوح قيم الانخفاض بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على معظم مناطق البلاد، مع درجات حرارة عالية وارتفاع نسبة الرطوبة، في السواحل الشمالية، ستكون الأجواء حارة ورطبة، في حين ستكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال الليل على معظم المناطق. وتوقع أيضًا أن تكون درجات الحرارة معتدلة ورطبة على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجة مئوية عن المتوقع.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية، الجوية الجمهور باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتكيف مع الأجواء الحارة والرطبة، مثل ارتداء الملابس الخفيفة وشرب السوائل بانتظام للحفاظ على الترطيب.

وكما يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والبقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

وإليكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 علي كافة المحافظات المصرية وهي كالتالي: