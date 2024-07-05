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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بَدْء التصويت فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

انتخابات إيران
انتخابات إيران
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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الجمعة، أمام الناخبين فى إيران للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة (برس تى فى) الإيرانية، أن الناخبين الإيرانيين بدأوا في التوافد مجددًا على مراكز الاقتراع بعد أسبوع من إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي لم يتمكن فيها أي من المرشحين من الفور بأغلبية صريحة.

وتجري جولة الإعادة بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي اللذين نالا أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في الـ28 من يونيو الماضي التي شارك فيها أكثر من 24 مليون شخص.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي للبلاد، ومن المقرر أن تغلق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

جدير بالذكر أن إيران دعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 من يونيو الماضي في أعقاب مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي إلى جانب سبع أشخاص آخرين في 19 من مايو المنصرم إثر تحطم مروحيته في شمال غربي البلاد.

 

مراكز الاقتراع الناخبين إيران الانتخابات الرئاسية