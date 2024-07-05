خبير صحة نفسية يكشف أهم الإرشادات المثالية للحفاظ على درجة حرارة الجسم أثناء النوم

كشف الدكتور ديفيد روزمارين خبير الصحة النفسية وأستاذ في جامعة "هارفارد" الأمريكية، عن أهم الإرشادات التي يجب اتباعها للتمتع بقضاء نوم عميق من خلال النوم بالتنظيم الحراري وقدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارته الأساسية بغض النظر عن درجات الحرارة الخارجية لتبريد الجسم تدريجيا وفقا لما نشرته مجلة Gloucestershire Live الطبية .

وأوضح أن درجة حرارة الغرفة من أهم العوامل المؤثرة فى التمتع بمرحلة النوم العميق فإذا حافظت على برودة غرفة النوم فإنك تساعد جسمك في عملية النوم المريح، وعلى الجانب الآخر إذا كانت غرفة نومك حارة جدا فسيصبح جسمك مرهقا وهذا يعني أنك ستشعر الإرهاق العقلي والجسدي وستواجه صعوبة في النوم فعليا.

ويعتقد الخبراء أن أفضل درجة حرارة غرفة النوم بالنسبة لمعظم البالغين تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية كما ينبغي أن تكون مظلمة وهادئة وبالنسبة للأطفال تعتبر الغرفة الأكثر دفئا أفضل عموما.

علاوة على ذلك غالبا ما يعاني كبار السن من انخفاض مستويات الميلاتونين والكورتيزول وانخفاض درجة حرارة الجسم بشكل عام ما قد يستلزم رفع درجة حرارة غرفة النوم.