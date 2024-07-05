انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع دهانات بـ6 أكتوبر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل دهانات بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سبب الحريق

وأوضحت التحريات أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وأن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي بإحدى الوصلات الرئيسية بالمصنع.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق داخل أحد المصانع بمدينة أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق، وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية أن الحريق شب داخل مصنع على مساحة 300 متر، مكون من دور أرضي و3 طوابق، واندلع الحريق فى الطابق الأرضى، وفرن دهان، ومكتب إداري، وامتد للطابق الثانى بسبب ماس كهربى وتمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.