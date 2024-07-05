الانتخابات البريطانية 2024.. فوز حزب العمال بالأغلبية في البرلمان

الجمعة 05/يوليو/2024 - 09:17 ص

أعلنت نتائج أولية لانتخابات بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاز حزب العمال بالأغلبية المطلقة في البرلمان حيث استحوذ حزب العمال على 389 مقعدا برلمانيا من أصل 650.

وبذلك فاز حزب العمال رسميًا بعدد كافٍ من المقاعد في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2024 ليحظى بالأغلبية في البرلمان، مع استمرار فرز الأصوات، بحسب أسوشيتيد برس.

وسيصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسًا للوزراء ويمكنه تشكيل حكومة أغلبية.

وأرسل زعيما أستراليا ونيوزيلندا تهانيهما لزعيم حزب العمال كير ستارمر على فوزه في الانتخابات.

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على موقع X إنه يتطلع إلى “العمل بشكل بناء” مع الحكومة البريطانية الجديدة.

توجه رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون أيضًا إلى X لتهنئة ستارمر، فكتب: "نيوزيلندا والمملكة المتحدة صديقان عظيمان ويمكنهما فعل الكثير معًا".

وشكر لوكسون شكره لرئيس الوزراء ريشي سوناك على خدمته لأمته وصداقته لنيوزيلندا.

وفي سياق متصل، أعلن ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا المنتهية ولايته، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن الإخفاق في الانتخابات العامة في بريطانيا.

وأعيد انتخاب سوناك، الجمعة، لعضوية البرلمان البريطاني، في الوقت الذي يترقب حزبه هزيمة ساحقة أمام حزب "العمال" بزعامة كير ستارمر.

وقال سوناك في أول تعليق له، إنه يتحمل مسؤولية هزيمة حزب "المحافظين" في الانتخابات البريطانية.

وفي سياق آخر، حذر نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن، من خطر التدخل الروسي في حملة الانتخابات العامة المقررة في الرابع من يوليو، بعدما كشفت قناة تلفزيونية أسترالية عن أنشطة منسقة على موقع “فيسبوك”.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إنها كانت تراقب خمس صفحات منسقة على فيسبوك تروج لنقاط طرحها الكرملين وانتقاده لأحزاب بريطانية عدة.

وذكر داودن في تصريح لشبكة “سكاي نيوز” اليوم الأحد “هناك تهديد في كل الانتخابات وبالفعل نراه في هذه الانتخابات من جانب جهات معادية تسعى للتأثير على نتيجة” الاقتراع.

وأضاف أن "روسيا مثال على ذلك وهنا مثال كلاسيكي على اللعبة الروسية”، مشيرًا إلى عملية “منخفضة المستوى”.

وأشار “لا ألمّح أبدًا إلى أن هناك أي نوع من التواطؤ المباشر” بين روسيا وفاراج، مشددًا على أنه يريد فقط “التحذير” من “تهديد تدخل الدولة الروسية في انتخاباتنا”.

وانتقد تصريحات فاراج الأخيرة التي أشارت إلى أن الغرب “تسبب” بالحرب في أوكرانيا.