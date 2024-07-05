استقرار أسعار الدولار اليوم 5 يوليو 2024

الجمعة 05/يوليو/2024 - 09:03 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة إجازة البنوك مسجلا 47.96 جنيه للشراء و48.06 جنيه للبيع .

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 74.95 جنيه للبيع ثم 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في بنوك "QNB، القاهرة، مصر، الاهلي المصري، المصرف العربي الدولي ،المصرف المتحد ، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية ،فيصل، البركة".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.96 جنيه للشراء و 48.06 جنيه للبيع في بنوك " كريدي اجريكول، HSBC،المصري الخليجي"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48 جنيها للشراء و 48.1 جنيه للبيع في ميد بنك .

بينما بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي .