يورو 2024.. مبابي مهاجمًا في تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام البرتغال

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن كيليان مبابي يبدأ مهاجمًا صريحًا ضمن تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام البرتغال، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

يواجه منتخب فرنسا، اليوم الجمعة، البرتغال على ملعب فولكسبارك، في لقاء يديره الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

قد يدفع ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بنجم الديوك مبابي في مركز المهاجم الصريح في مباراة البرتغال، بحسب إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية.

كما من المتوقع، أن يشارك أنطوان جريزمان في مركز الجناح الأيمن، على أن يبدأ أوريلين تشواميني أساسيًا في وسط الملعب.

تخطى منتخب فرنسا، بلجيكا بهدف للا شيء في دور الستة عشر من بطولة يورو 2024، بينما تغلب منتخب البرتغال على سلوفينيا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام البرتغال في ربع نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كوندي

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - أوريلين تشواميني

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - راندال كولو مواني.