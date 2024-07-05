يورو 2024.. رونالدو يقود تشكيل منتخب البرتغال المتوقع أمام فرنسا

يقود أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، تشكيل منتخب البرتغال المتوقع أمام فرنسا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

يواجه منتخب البرتغال، اليوم الجمعة، فرنسا على ملعب فولكسبارك، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

من المتوقع، أن يتواجد رونالدو على رأس هجوم منتخب البرتغال في مباراته ضد فرنسا، بالرغم أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن في بطولة يورو 2024.

ويعاون كريستيانو رونالدو في الخط الهجومي، رافائيل لياو وبرناردو سيلفا، على أن يجلس جواو فيليكس وجونسالو راموس ودييجو جوتا على مقاعد البدلاء.

وقد يستمر الإسباني روبيرتو مارتينيز في الدفع بالمخضرم بيبي في قلب الدفاع، لدعمه معنويًا، بعد الأخطاء التي ارتكبها في مباراة سلوفينيا الماضية.

تشكيل منتخب البرتغال المتوقع أمام فرنسا في ربع نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - بيبي - نونو مينديش

خط الوسط: جواو بالينيا - فيتينها - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - رافائيل لياو.