يورو 2024.. الشباب يقودون تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام ألمانيا

حددت صحيفة «ماركا» الإسبانية، تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام ألمانيا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

وتقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

يلتقي منتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، ألمانيا على ملعب إم إتش بي أرينا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في قمة مواجهات دور الثمانية من بطولة يورو 2024.

ومن المتوقع، أن تقود العناصر الشابة، تشكيل منتخب إسبانيا أمام ألمانيا، المتمثلة في الجناحين لامين يامال ونيكو ويليامز وبيدري جونزاليس.

كما قد يقود هجوم المنتخب الإسباني أمام نظيره الألماني، ألفارو موراتا قائد منتخب لاروخا وفريق أتلتيكو مدريد.

ومن المتوقع أيضًا، أن يبقي لويس دي لا فوينتي على عناصر مميزة، مثل خوسيلو وداني أولمو على مقاعد بدلاء منتخب إسبانيا في مباراة اليوم.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام ألمانيا في ربع نهائي يورو 2024

ووفقًا لصحيفة «ماركا»، جاء تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام ألمانيا، كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: داني كارفخال - روبين لو نورماند - إيمريك لابورت - مارك كوكوريلا

خط الوسط الدفاعي: فابيان رويز - رودري - بيدري جونزاليس

وفي الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز.