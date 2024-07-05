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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام إسبانيا

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
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يشهد تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام إسبانيا، تغييران من المدير الفني جوليان ناجلسمان في مباراة دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

يواجه منتخب ألمانيا، اليوم الجمعة، إسبانيا على ملعب إم إتش بي أرينا، في قمة مباريات ربع نهائي يورو 2024.

ومن المتوقع، أن يجري ناجلسمان تغييرين على تشكيل منتخب ألمانيا في مباراته ضد إسبانيا، التي تنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

كما قد يعود جوناثان تاه إلى تشكيل منتخب الماكينات، بعدما غاب عن مباراة دور الـ16 أمام الدنمارك؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

كما قد يدفع ناجلسمان بالجناح فلوريان فيرتز مجددًا في التشكيل الأساسي لمنتخب ألمانيا أمام إسبانيا، بعدما غاب عن مواجهة الدنمارك، التي انتهت بفوز المانشافت 2-0.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام إسبانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش - أنطونيو روديجير - جوناثان تاه - ديفيد راوم

خط الوسط: توني كروس - إلكاي جوندوجان - روبرت أندريخ

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - كاي هافيرتز - جمال موسيالا.

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