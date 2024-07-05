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الجمعة 05 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024| غدًا.. الطلاب يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، غدًا السبت، الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا.

كما يؤدي طلاب المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية).

بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الفلسفة، والفترة الثانية مادة المنطق.

وأدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا أمس الأول الأربعاء،  امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) بإجمالى عدد (1645) طالب وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (255) طالب/طالبة.
 

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