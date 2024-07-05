يورو 2024.. موعد مباراة البرتغال وفرنسا والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن موعد مباراة البرتغال وفرنسا، التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويواجه منتخب البرتغال، اليوم الجمعة، فرنسا على ملعب فولكسبارك، في لقاء يديره تحكيميًا الإنجليزي مايكل أوليفر.

تخطى منتخب البرتغال نظيره السلوفيني في دور الـ16 من بطولة يورو 2024 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي، ليفوز رفاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-0 بضربات الحظ الترجيحية.

أما منتخب فرنسا عبر إلى دور ربع النهائي من يورو 2024، بعدما فاز على بلجيكا بهدف للا شئ عن طريق النيران الصديقة.

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي يورو 2024

وتحدد موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي يورو 2024، اليوم الجمعة 5 يوليو، لتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولة يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت الشبكة القطرية، إذاعة مباراة البرتغال وفرنسا عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 2.