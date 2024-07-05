يورو 2024.. موعد مباراة إسبانيا وألمانيا والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة إسبانيا وألمانيا، التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

يواجه منتخب إسبانيا، ألمانيا (منتخب البلد المستضيف) على ملعب إم إتش بي أرينا، اليوم الجمعة، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

تأهل منتخب ألمانيا إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا الحالية، بعدما انتصر على الدنمارك بثنائية دون رد.

أما منتخب إسبانيا اكتسح جورجيا برباعية مقابل هدف في دور الـ16، ليصطدم بمنتخب ألمانيا في قمة مباريات ربع نهائي يورو 2024.

ويعد منتخب إسبانيا، الوحيد الذي عبر من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، حيث فاز في مبارياته الثلاث ليحصد 9 نقاط.

بينما تصدر منتخب ألمانيا المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعدما صعق إسكتلندا بخماسية مقابل هدف في مباراة افتتاح النسخة السابعة عشرة من البطولة، وانتصر على المجر بهدفين دون رد، وتعادل مع سويسرا 1-1.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024، لتقام اليوم الجمعة 5 يوليو، وتنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة يورو 2024، لتذاع مباراة إسبانيا وألمانيا عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.