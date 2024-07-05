جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف عدة مباني سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عدة اقتحامات على مدن وقرى فلسطينية، فاقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورا جنوب غرب مدينة ‎الخليل، وانتشرت آليات الاحتلال في شوارع المدينة، كما اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال مدينة قلقيلية، واعتقلت الشاب عمرو جابر من داخل حي كفر سابا بالمدينة.

منذ قليل، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة قلقيلية برفقة القوات الخاصة التي اقتحمت حي كفر سابا بمركبات مدنية.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية عنيفة على منزلًا في بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف سقوط شهيدان وعدة إصابات.

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على بلدة النصر والفخاري والشوكة شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الصبرة جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الاسرائيلية المتوغلة في بلدة النصر شمالي شرقي مدينة رفح الفلسطينية.