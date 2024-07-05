كوبا أمريكا 2024| مارتينيز ينقذ ميسي مجددًا.. ومنتخب الأرجنتين يتأهل لنصف النهائي

تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بالفوز على الإكوادور بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

فاز منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي على الإكوادور بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب إن آر جي ستاديوم، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور

شارك ميسي في المباراة أساسيًا، وخاض اللقاء كاملًا حتى نهايته، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، كما أنه أهدر ركلة جزاء ضمن ركلات ترجيح المنتخب الأرجنتيني.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الأرجنتين بهدف للا شئ، سجله المدافع ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 35، بعدما استثمر ركلة ركنية، لمسها زميله أليكسيس ماك أليستر برأسه، ما أتاح لمدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الكرة أمام حارس الإكوادور بمفرده على القائم البعيد.

وفي الشوط الثاني، دخل منتخب الإكوادور باحثًا عن هدف التعادل، حتى احتسب الحكم أندريس ماتونتي ركلة جزاء في الدقيقة 62، ولكن أهدرها فالينسيا بعدما ارتطمت الكرة في القائم الأيمن للحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، ليضيع هداف منتخب الإكوادور التاريخي فرصة التعادل أمام بطل العالم 2022.

وجاء هدف التعادل لصالح منتخب الإكوادور في الوقت القاتل من المباراة، حيث سجل البديل كيفين رودريجيز هدفًا في الدقيقة 90+1 من كرة رأسية بتمريرة عرضية من زميله جون يبواه، قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرته بتعادل منتخب الأرجنتين أمام الإكوادور بهدف لمثله، ليحتكم المنتخبين إلى ركلات الترجيح مباشرة من نقطة الجزاء.

وفي ركلات الترجيح، بدأ منتخب الأرجنتين التسديد أولًا، حيث سدد ميسي أول كرة، لكنه أهدرها حيث اصطدمت الكرة في العارضة.

ويأتي ذلك، قبل أن ينقذ حارس التانجو إيميليانو مارتينيز، ميسي ويتصدى لأول ركلتين من منتخب الإكوادور، ليعيد إنقاذ ليونيل ميسي مجددًا، بعدما كان سببًا في حصول منتخب الأرجنتين على بطولة كأس العالم قطر 2022.

ونفذ كل من، جوليان ألفاريز، أليكسيس ماك أليستر، جونزالو مونتييل، ونيكولاس أوتاميندي ركلات المنتخب الأرجنتيني بنجاح، ليفوز بنتيجة 4-2 بعد التعادل مع الإكوادور 1-1 في الوقت الأصلي.

وبذلك، تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، لينتظر الفائز من مواجهة فنزويلا وكندا.