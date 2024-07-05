بريطانيا.. حزب العمال يحصد 150 مقعدا من بين 182 تم فرزهم حتى الآن

أشارت النتائج الأولية إلى أن حزب العمال البريطاني حصد على 150 مقعدا من بين 182 تم فرزهم حتى الآن في الانتخابات البرلمانية البريطانية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ومنذ قليل، أعلن كير ستارمر فوزه بمقعد دائرته في كامدن بشمال لندن ; وقالت وسائل إعلام بريطانية، أن نتائج الانتخابات البرلمانية تم الإعلان عنها في الدائرة التي ترشح فيها زعيم حزب العمال البريطاني.

قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بعد الفوز: "أنتم اقترعتم وحان الوقت لننفذ ما وعدنا به"، وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة جاهزة للتغيير، وسواء انتخبتوني أم لا سأخدمكم جميعا.

قال عمدة لندن معلقًا على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية البريطانية: "حصلنا على انتصار عظيم واتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة "، كما أكد، أن زعيم العمال البريطاني سيعمل على توحيد البلاد.