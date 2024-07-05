كوبا أمريكا 2024| مباراة الأرجنتين والإكوادور إلى ركلات الترجيح

اتجهت مباراة الأرجنتين والإكوادور، المقامة حاليًا بينهما على ملعب إن آر جي ستاديوم، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الأرجنتين بهدف للا شئ، سجله المدافع ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 35، بعدما استثمر ركلة ركنية، لمسها زميله أليكسيس ماك أليستر برأسه، ما أتاح لمدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الكرة أمام حارس الإكوادور بمفرده على القائم البعيد.

وفي الشوط الثاني، دخل منتخب الإكوادور باحثًا عن هدف التعادل، حتى احتسب الحكم أندريس ماتونتي ركلة جزاء في الدقيقة 62، ولكن أهدرها فالينسيا بعدما ارتطمت الكرة في القائم الأيمن للحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، ليضيع هداف منتخب الإكوادور التاريخي فرصة التعادل أمام بطل العالم 2022.

مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور

وجاء هدف التعادل لصالح منتخب الإكوادور في الوقت القاتل من المباراة، حيث سجل البديل كيفين رودريجيز هدفًا في الدقيقة 90+1 من كرة رأسية بتمريرة عرضية من زميله جون يبواه، قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرته بتعادل منتخب الأرجنتين أمام الإكوادور بهدف لمثله، ليحتكم المنتخبين إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء مباشرة.

تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

بينما بلغ منتخب الإكوادور دور الثمانية، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف فنزويلا المتصدر بـ9 نقاط.