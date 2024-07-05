كوبا أمريكا 2024| فالينسيا يهدر ركلة جزاء لمنتخب الإكوادور أمام الأرجنتين.. شاهد

أهدر المخضرم إنر فالينسيا، مهاجم الإكوادور، ركلة جزاء في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين، المقامة حاليًا بينهما على ملعب إن آر جي ستاديوم، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الأرجنتين بهدف للا شئ، سجله المدافع ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 35، بعدما استثمر ركلة ركنية، لمسها زميله أليكسيس ماك أليستر برأسه، ما أتاح لمدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الكرة أمام حارس الإكوادور بمفرده على القائم البعيد.

وفي الشوط الثاني، دخل منتخب الإكوادور باحثًا عن هدف التعادل، حتى احتسب الحكم أندريس ماتونتي ركلة جزاء في الدقيقة 62، ولكن أهدرها فالينسيا بعدما ارتطمت الكرة في القائم الأيمن للحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، ليضيع هداف منتخب الإكوادور التاريخي فرصة التعادل أمام بطل العالم 2022.

تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

بينما بلغ منتخب الإكوادور دور الثمانية، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف فنزويلا المتصدر بـ9 نقاط.

شاهد.. ركلة جزاء ضائعة لـ منتخب الإكوادور أمام الأرجنتين