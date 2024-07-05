كوبا أمريكا 2024| منتخب الأرجنتين يتقدم على الإكوادور في الشوط الأول.. فيديو

تقدم منتخب الأرجنتين على الإكوادور بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب إن آر جي ستاديوم، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

استحوذ منتخب الأرجنتين على الكرة ومجريات اللعب في الشوط الأول، حيث دخل بقوة هجومية منذ بداية اللقاء، ضمن رحلة دفاعه عن لقبه، بقيادة أسطورته ليونيل ميسي، الذي يشارك أساسيًا أمام منتخب الإكوادور.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في التقدم على نظيره الإكوادوري بهدف في الدقيقة 35، عن طريق المدافع ليساندرو مارتينيز، الذي استثمر ركلة ركنية، لمسها زميله أليكسيس ماك أليستر برأسه، ما أتاح لمدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الكرة أمام حارس الإكوادور بمفرده على القائم البعيد.

تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

بينما بلغ منتخب الإكوادور دور الثمانية، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف فنزويلا المتصدر بـ9 نقاط.

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