موريتانيا.. مصرع 89 مهاجرا غير شرعي بعد غرق قاربهم

قالت وكالة الأنباء الموريتانية، أن 89 مهاجرا لقوا مصرعهم هذا الأسبوع بالإضافة إلى فقدان العشرات أثر غرق قاربهم قبالة سواحل موريتانيا متوجهين إلى أوروبا.

وتمكن خفر السواحل الموريتاني من انتشال جثث 89 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب، يوم الإثنين 1 يوليو، وعلى بعد 4 كلم من مدينة إنجاغو.

قال أحد الناجيين من القارب الغارق، إن القارب انطلق من الحدود بين السنغال وغامبيا وعلى متنه 170 راكبا، ما يرفع عدد المفقودين إلى نحو 72.

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، أن طواقم خفر السواحل أنقذوا 9 أشخاص من الغرق، بينهم طفلة تبلغ خمس سنوات.