بايدن: لن أتزحزح قيد أنملة عن موقفي بشأن السباق الرئاسي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي، كما أكد الرئيس الأمريكي أنه لن يتزحزح قيد أنملة عن موقفه، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

بعد مناظرة جو بايدن مع دونالد ترامب، والأداء الضعيف الذي قدمه بايدن أمام ترامب، تسبب هذا في حالة من الذعر والفوضى في معسكر الديمقراطيين، حيث صدرت دعوات له للانسحاب من السباق الرئاسي، لكن البيت الأبيض وجو بايدن نفسه أكدا أن ذلك لن يحدث.

يذكر أنه يوم السابع والعشرون من يونيو الماضي، جرت مناظرة أولى بين بايدن وترامب ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة في 10 سبتمبر، أي بعد ترشيح بايدن رسميا لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

وخلال المناظرة، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن بايدن سيقودنا إلى الحرب العالمية الثالثة، وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، قال بايدن، أن بوتين لن يتوقف بعد تمكنه من السيطرة على الأراضي الأوكرانية.