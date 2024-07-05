كوبا أمريكا 2024| فالينسيا يقود هجوم منتخب الإكوادور أمام الأرجنتين

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الأرجنتين، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب الإكوادور، اليوم الجمعة، الأرجنتين على ملعب إن آر جي ستاديوم، في لقاء ينطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يقود المخضرم إنر فالينسيا هجوم منتخب الإكوادور أمام الأرجنتين، كما يتواجد نجم تشيلسي الإنجليزي موسيس كايسيدو أساسيًا في تشكيل الصُفر.

تأهل منتخب الإكوادور إلى دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف فنزويلا المتصدر بـ9 نقاط.

بينما بلغ منتخب الأرجنتين دور الثمانية، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

تشكيل منتخب الإكوادور لمواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: ألكسندر دومينجيز

خط الدفاع: أنجيلو بريسيادو - فيليكس توريس - ويليام باشو - بييرو هينكابي

خط الوسط: كارلوس نوبوا - موسيس كايسيدو - ألان فرانكو

وفي الهجوم: كيندري بايز - إنر فالينسيا - جيريمي سارمينتو.