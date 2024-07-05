كوبا أمريكا 2024| ميسي على رأس تشكيل منتخب الأرجنتين أمام الإكوادور

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الإكوادور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب الأرجنتين، اليوم الجمعة، الإكوادور على ملعب إن آر جي ستاديوم، في لقاء ينطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يتواجد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، على رأس تشكيل منتخب الأرجنتين في مباراته ضد الإكوادور.

ويعاون ميسي في الخط الهجومي، لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، ونيكولاس جونزاليس لاعب فيورنتينا الإيطالي.

تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

بينما بلغ منتخب الإكوادور دور الثمانية، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف فنزويلا المتصدر بـ9 نقاط.

تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر - رودريجو دي باول

وفي الهجوم: ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس.