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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدفعية الاحتلال تقصف بلدة النصر والفخاري والشوكة شرقي مدينة رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا على بلدة النصر والفخاري والشوكة شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الصبرة جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الاسرائيلية المتوغلة في بلدة النصر شمالي شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين بينهما 3 أطفال جراء قصف  قصف إسرائيلي استهدف جباليا البلد شمالي غزة.

 اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، تبادل الجانبين خلالها الرصاص الحي.

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