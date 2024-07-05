فلسطين.. 5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف جباليا شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسقوط 5 شهداء فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس بعدد من الآليات العسكرية، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة على منطقة الفخاري شرق المدينة.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، بعدد من الآليات العسكرية التي انتشرت في شوارع الأحياء ومنها، أحياء رأس العين وكروم عاشور وفطاير، في مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت.

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ويواصل الاحتلال شن غارات على أماكن متفرقة في قطاع غزة مستهدفا المدنيين الفلسطينيين، ما تسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى مئات المفقودين تحت ركام المباني المنهارة داخل القطاع.