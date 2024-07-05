حملات مكبرة على المحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق بالعمرانية

شن حي العمرانية بمحافظة الجيزة حملات مكثفة على المحال التجارية، وذلك للتأكد من مواعيد غلق المحال التجارية غير الملتزمة بقرارات الغلق، برئاسة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس الحي، وتوفيق جمال نائب رئيس الحي، وأحمد العشري رئيس قطاع الإشغالات بالحي؛ وذلك لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الإضاءة بيفط وواجهات إعلانات المحلات بنطاق حي العمرانية بتواجد الإدارات المعنية، وجاء ذلك بناء على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتمكنت الحملة من غلق الورش الغير ملتزمة بمواعيد الغلق بنطاق الحي، واستهدفت الحملات شارعي "أبو زارع ومصرف الكونيسة"، وتم خلالها رفع 104 حالات إشغال متنوعة وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأثناء الحملة تم تصليح الأسانسير الخاص بسلم المشاه بشارع ترعه الزمر أمام شارع خاتم المرسلين.

حيث التزم عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية بتنفيذ القرار، والذي نص على غلق المحلات التجارية الساعة 10 مساءً، وغلق المولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل، وبالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات فتغلق يوميًا تمام الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات إلى المنازل على مدار الـ24 ساعة، والغلق في تمام الساعة الواحدة صباحًا في أيام الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.