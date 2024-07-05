شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال ارتقوا في استهداف لقوات الاحتلال على جباليا البلد.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا عنيفا شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، بسقوط شهيد وثلاثة جرحى جراء قصف إسرائيلي من مسيرة على شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طفل أصيب بالرصاص المطاطي و23 إصابة باستنشاق الغاز جراء اقتحام الاحتلال بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

هاجم عددا من المستوطنون الإسرائيليون قرية بيرين شرق ‎محافظة الخليل تحت حماية الجيش وقاموا بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.