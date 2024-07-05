نتائج أولية: 410 مقاعد لحزب العمال البريطاني مقابل 131 للمحافظين

أظهرت نتائج أولية بعد فرز عددا من الأصوات، اليوم الجمعة، أن 410 مقاعد لحزب العمال البريطاني مقابل 131 للمحافظين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وجه زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، الشكر للناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية كاسحة في الانتخابات البريطانية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ومنذ بداية فرز الأصوات وتظهر استطلاعات الرأي، أن حزب العمال البريطاني حقق فوزا كبيرا في الانتخابات البريطانية.

أفادت وسائل إعلام بريطانية، باستقرار الجنيه الاسترليني بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات البريطانية، حيث أظهرت استطلاع للرأي، أن حزب العمال البريطاني سيفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات .