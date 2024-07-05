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الجمعة 05 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نتائج أولية: 410 مقاعد لحزب العمال البريطاني مقابل 131 للمحافظين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أظهرت نتائج أولية بعد فرز عددا من الأصوات، اليوم الجمعة، أن 410 مقاعد لحزب العمال البريطاني مقابل 131 للمحافظين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وجه زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، الشكر للناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية كاسحة في الانتخابات البريطانية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ومنذ بداية فرز الأصوات وتظهر استطلاعات الرأي، أن حزب العمال البريطاني حقق فوزا كبيرا في الانتخابات البريطانية.

أفادت وسائل إعلام بريطانية، باستقرار الجنيه الاسترليني بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات البريطانية، حيث أظهرت استطلاع للرأي، أن حزب العمال البريطاني سيفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات  .

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