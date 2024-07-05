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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا.. استقرار الجنيه الاسترليني بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقر الجنيه الاسترليني بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات البريطانية، حيث أظهرت استطلاع للرأي، أن حزب العمال البريطاني سيفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات  .

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية، أن النتائج الأولية للانتخابات البريطانية تشير إلى فوز حزب العمال بنتيجة ساحقة، وأضاف، أن عدد النواب المحافظين بالبرلمان سيكون الأدنى منذ عام 1830 .

وجه زعيم حزب العمال الشكر للناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية كاسحة في الانتخابات البريطانية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ومنذ بداية فرز الأصوات وتظهر استطلاعات الرأي، أن حزب العمال البريطاني حقق فوزا كبيرا في الانتخابات البريطانية، وأوضحت استطلاعات آخرى لآراء المقترعين، أن حزب العمال حصل على 410 مقعدا مقابل 131 مقعدا للمحافظين.

بريطانيا الجنيه الإسترليني النتائج الأولية للانتخابات