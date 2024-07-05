استطلاعات: انتصار ساحق لحزب العمال في الانتخابات التشريعية في بريطانيا

أشارت استطلاعات الرأي بانتصار ساحق لحزب العمال في الانتخابات التشريعية في بريطانيا، وقالت وسائل إعلام بريطانية، أن كير ستارمر زعيم حزب العمال سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة.

أعلنت شبكة الأخبار البريطانية" بي بي سي"، أن ريشي سوناك سيوجه كلمة للبريطانيين الساعة الثالثة والنصف فجرا بتوقيت لندن.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام بريطانية، بإغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البريطانية وبدء فرز الأصوات.

أظهرت استطلاعات الرأي حتى الآن، أن حزب العمال البريطاني حقق فوزا كبيرا في الانتخابات البريطانية، وأوضحت استطلاعات آخرى لآراء المقترعين، أن حزب العمال حصل على 410 مقعدا مقابل 131 مقعدا للمحافظين.

وأعلنت السلطات البريطانية، أنه سيظل مسموحًا لأشخاص المتواجدين في الطابور في مركز الاقتراع قبل ذلك الوقت بالتصويت، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع.