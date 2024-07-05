هرب من حرارة الجو.. مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بالغربية

لقي طالب في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل فرع رشيد المار بقرية النصارية التابعة لدائرة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طالب داخل مياه نهر النيل فرع رشيد المار بقرية النصارية بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين غرق طالب يدعى مؤمن سعيد يبلغ من العمر 12 عاما داخل مياه نهر النيل فرع رشيد المار بقرية النصارية حال نزولة للاستحمام هربًا من حرارة الجو.

جرى انتشال الجثمان بمساعدة الأهالي بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري وإيداعها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى كفر الزيات العام لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه للدفن.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.