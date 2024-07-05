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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تانيا قسيس تطرح أغنية «حكايتك فيا» باللهجة المصرية| فيديو

تانيا قسيس
تانيا قسيس
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طرحت السوبرانو اللبنانية تانيا قسيس أغنية جديدة بعنوان "حكايتك فيا" باللهجة المصرية التي تقدمها لأول مرة خلال عمل خاص بها، ذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

وتعاونت تانيا قسيس في أغنية "حكايتك فيا" مع الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، والملحن عمرو مصطفى، توزيع موسيقى فادي إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية:
ومتشالك في قلبي مكان
يعدي زمان ويجي زمان
حكايتك فيا منسيتهاش..".

 

يذكر أن تانيا شاركت ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية عام 2022.

كما شاركت تانيا في حفل افتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يناير من عام 2019.

هانيا قسيس تطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية حكايتك فيا