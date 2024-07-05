نقابة العاملين بالسياحة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفلت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق في القاهرة، برئاسة محسن اش الله ونائبه صبري رزق، بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك بمشاركة اللجنة النقابية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة محمد بريشة ونائب رئيس اللجنة د. داليا هلال والأمين العام محمد بشير.

جانب من الاحتفال

حضر الاحتفال نائب رئيس اتحاد عمال مصر والأمين العام للاتحاد، والنائبتين بمجلس النواب منيرة الاشقر وولاء التهامي، وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم قصير عن أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال 10 سنوات مضت، متضمنا أهم المشروعات القومية التي تحققت في عهده.

وأكدت الدكتورة داليا هلال نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تنشيط السياحة، أن ثورة 30 يونيو شكلت تاريخًا فارقًا في حياة الشعب المصري العظيم، حيث أعادت لمصر هيبتها وأعادتها لمكانتها الصحيحة أمام العالم، علاوة على أنها كانت الطريق لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على العدل والمساواة والعمل الجاد والبناء الحديث للمستقبل.