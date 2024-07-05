اليوم.. محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًا في بورسعيد

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفلًا غنائيًا، مساء اليوم الجمعة، داخل إحدى القرى السياحية ببورسعيد.

ومن المنتظر أن يقدم حماقي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا"، "أدرنالين" و"قلبي حبك جدًا جدًا"، "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"، وغيرها.

الحفل من تنظيم إسلام لطفي وطرحت الشركة المنظمة له التذاكر عبر موقع "تذكرتي" وانقسمت أسعار إلى 3 فئات وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى" VIP High Tables" بمبلغ 4000 جنيه.

الفئة الثانية "Fanpit" بمبلغ 500 جنيه.

الفئة الثالثة" Regular" بمبلغ 350 جنيهًا.

ووضعت الشركة المنظمة عددًا من الشروط لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

دخول الحفل بالزي الأبيض فقط.

الأطفال فوق سن 10 سنوات تحتاج لتذكرة كاملة.

لا يوجد تبديل أو استرجاع للتذاكر بعد شرائها.

لا يسمح بدخول الأطعمة والمشروبات.

يذكر أن محمد حماقي، كان قد أحيا حفلًا غنائيًا، يوم الجمعة الماضي على هامش فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.

ويعد هذا الحفل ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" والذي تقوم بتقديمه شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

