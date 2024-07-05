العظمى بالقاهرة 36.. «الأرصاد» تعلن انكسار الموجة الحارة اليوم الجمعة

يتطلع الكثير من المواطنين إلى انكسار الموجة الحارة وتحسن أحوال الطقس نوعًا ما، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد، انخفاض طفيف في درجات الحرارة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3 درجات غدًا الجمعة، ومن المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة رطبًا نهارًا في معظم المناطق، مع ارتفاع في الرطوبة، وحرارة مائلة للحرارة رطبة ليلًا، لكنه نهاية وانكسار لموجات الحر الشديدة خلال الأيام الماضية.

حيث نشرت «الأرصاد» في بيان لها على موقع “فيسبوك”، تنخفض اليوم الجمعة درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين «2-3» درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ورطب على السواحل الشمالية، والرياح تكون معتدلة إلى نشطة على أغلب الأنحاء.

وأضافت، أنه مع ارتفاع نسبة الرطوبة إلى ما يقارب 90%، يزداد إحساسنا بدرجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3-4 درجات أكثر من الدرجات المسجلة في الظل، حيث تجاوزت درجات الحرارة حاجز الأربعين درجة مئوية في الظل، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة، مع ارتفاع الموجات بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر.

وأشارت «الأرصاد» إلى أن درجات الحرارة المُعلن عنها عبر الموقع الرسمي والنشرات الرسمية تُقاس وفقًا لمعايير دولية تابعة لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية، غير أن هذه الأرقام لا تعكس بدقة شعور الإنسان بالحرارة خلال النهار وتحت أشعة الشمس، مما يجعل الوعي بالظروف الجوية الحالية أمرًا ضروريًا للجميع.

هذا التقرير يوضح درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، في عدد من مناطق مصر بالإضافة إلى درجات الحرارة المحسوسة:

- في القاهرة والوجه البحري، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة تصل إلى 38 درجة.

- على السواحل الشمالية، تتوقع الأرصاد أن تكون العظمى حوالي 30 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة تبلغ حوالي 33 درجة.

- في جنوب سيناء، من المنتظر أن تسجل درجة الحرارة العظمى حوالي 41 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة تقارب 43 درجة.

- شمال الصعيد، تكون العظمى حوالي 40 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة تصل إلى 42 درجة.

- أما في جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة تبلغ حوالي 45 درجة.

هذه البيانات تعكس الظروف الجوية المتوقعة وتؤكد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحرارة الشديدة خلال هذه الفترة.