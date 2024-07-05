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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد و3 جرحى جراء قصف إسرائيلي شرق مخيم جباليا شمال غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، بسقوط شهيد وثلاثة جرحى جراء قصف إسرائيلي من مسيرة على شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طفل أصيب بالرصاص المطاطي و23 إصابة باستنشاق الغاز جراء اقتحام الاحتلال بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وهاجم عددا من المستوطنون الإسرائيليون قرية بيرين شرق ‎محافظة الخليل تحت حماية الجيش وقاموا بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين. 

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، بعدد من الآليات العسكرية التي انتشرت في شوارع الأحياء ومنها، أحياء رأس العين وكروم عاشور وفطاير، في مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت.

الهلال الأحمر الفلسطيني شهيد 3 جرحى قصف اسرائيلي مخيم جباليا شمال غزة