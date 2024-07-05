«أنا الحاجة الحلوة».. أغنية جديدة لدوللي شاهين في الصيف

تقف الفنانة اللبنانية دوللي شاهين على التحضيرات النهائية لأغنيتها الجديدة “أنا الحاجة الحلوة” تمهيدا لقرب طرحها خلال موسم الصيف الجاري.

أغنية “أنا الحاجة الحلوة” من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب،إشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.

وطرحت دوللي شاهين مؤخرا أغنية بعنوان "دوللي ست البنات" وهي من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز، تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

ويقول مطلع الأغنية دوللي ست البنات:

انا اسمي دولي وحلوة كلي

ياما قالوا عني انا الجامده

بسكوته طعمه وجمالها نعمه

بسبوسه قشطه على مانجه

انا حلويات ست البنات

انا ترندات ملكة جيلي

دا في الأساطير حكوا عني كتير

تغرق تتوه في تفاصيلي".