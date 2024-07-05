أبرزها «النوم الجيد».. نصائح لبشرة نضرة ومشرقة في الصيف

الحرارة العالية خلال فصل الصيف تمثل تحديًا كبيرًا لصحة البشرة، حيث تتسبب في عدة تأثيرات سلبية قد تؤثر على نضارتها ونقاءها بشكل عام، مما يجعل العناية الفعالة والمنتظمة بالبشرة ضرورة ملحة.

وفي هذا السياق، تأتي أهمية اعتماد نظام عناية صحي ومتوازن خلال فصل الصيف، للحفاظ على بشرة متألقة ومحمية من الضرر المحتمل.

وتقدم لكم «البوابة نيوز» أبرز الأضرار المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس وكيفية الحفاظ على بشرة نضرة خلال شهور الصيف، وفقًا لما نشره موقع «ميدسكيب الطبي»:

الأضرار التي تصيب البشرة بسبب أشعة الشمس الشديدة

تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية:

تؤثر أشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) على البشرة بشكل سلبي، حيث تسبب حروق الشمس وتلف الخلايا الجلدية، ويمكن أن تزيد هذه الأشعة من خطر الإصابة بالسرطان الجلدي وتسريع عملية الشيخوخة.

الجفاف وفقدان الرطوبة:

ارتفاع درجات الحرارة يزيد من فقدان الرطوبة من البشرة، مما يؤدي إلى جفافها وتشققها، كما يسبب تهيجًا واحمرارًا وتقشرًا في بعض الحالات.

تفاقم الحالات الجلدية الحساسة:

الأشخاص الذين يعانون من حالات جلدية مثل الإكزيما قد يشهدون تفاقمًا لأعراضهم بسبب الحرارة العالية والرطوبة.

ظهور التجاعيد وفقدان المرونة:

الحرارة العالية والتعرض المكثف لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى تلف الكولاجين في البشرة، مما يسبب ظهور التجاعيد وفقدان مرونتها مع مرور الوقت.

البثور والالتهابات:

ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يزيد من احتمالية ظهور البثور والالتهابات، خاصة في المناطق التي تتعرض للتعرق الشديد واحتكاك الملابس.

كما شدد التقرير على ضرورة تحسين جودة النوم، باعتباره له الدور الأكثر فاعلية في نضارة البشرة والظهور بوجه تبدو عليه علامات الارتياح، وكذلك تجنب السهر لساعات متأخرة من الليل في فصل الصيف، حيث يعمل النوم الجيد على:.

1- تجديد خلايا البشرة:

أثناء النوم، يدخل الجسم في مرحلة حيوية لتجديد الخلايا حيث تتكاثر خلايا الجلد بسرعة أكبر وتصلح الأضرار الناتجة عن التعرض لعوامل التلوث والأشعة فوق البنفسجية، كما يعزز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد، وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يحصلون على نوم كافٍ يتمتعون ببشرة أكثر نضارة وأقل عرضة للالتهابات والبثور.

2- تقليل الانتفاخ والهالات السوداء:

قلة النوم تؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة حول العينين مما يسبب الانتفاخ وظهور الهالات السوداء، فالنوم الجيد يساعد في تصريف السوائل بشكل طبيعي ويقلل من هذه المشاكل، كما لفت التقرير إلى ضرورة النوم على وسادة مرتفعة قليلًا لتحسين الدورة الدموية حول العينين وتقليل الانتفاخ.

3- تحسين لون البشرة وملمسها:

النوم الجيد يعزز تدفق الدم إلى الجلد، مما يحسن لون البشرة وملمسها ويجعلها تبدو أكثر إشراقًا وحيوية، وذلك لضمان نوم عميق ومريح، تأكدي من النوم في بيئة مظلمة وهادئة.

4- نصائح لتحقيق نوم جيد:

الحفاظ على روتين ثابت: حاولي الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

تهيئة بيئة النوم: اجعلي غرفة نومك مكانًا هادئًا ومظلمًا ومريحًا، واستخدمي ستائر معتمة أو قناع العين لحجب الضوء.

تجنب المنبهات قبل النوم: قللي من تناول الكافيين والنيكوتين قبل ساعات من النوم وتجنبي استخدام الأجهزة الإلكترونية التي تصدر الضوء الأزرق.

الاسترخاء قبل النوم: قومي بممارسة بعض الأنشطة المهدئة مثل القراءة أو الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم.