مدير عام التعليم بالقاهرة يعقد اجتماعًا موسعًا مع السادة مديرى إدارات التعليم الفني

عقد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالقاهرة اجتماعا موسعا مع مديرى إدارات التعليم الفنى ومديرى المدارس الفنية ( صناعى _ تجارى _ فندقى).

وناقش الاجتماع الآتي:

- استعدادات المدارس الفنية لقبول طلبة الصف الأول الثانوى الفني

٢- المشكلات والمعوقات التي تواجه المدارس والإدارات التعليمية.

٣- متابعة مديري إدارات التعليم الفنى والمراحل لمديرى المدارس والتأكيد على الالتزام بالميزانية المرسلة إليهم.

الإلتزام بكثافة الفصول المحددة لهم.

٥- متابعة تقديم طلبة العمال بالمدارس والإلتزام بالسن القانونى فى القبول وعدم قبول أى تبرعات.

٦-متابعة التعليم الفنى بالإدارات التعليمية لمرحلة قبول الملفات بالمدارس الفنية بشكل يومى.

٧- ممنوع قبول تحويلات بالصف الأول بين مدارس القاهرة من نفس النوعية.

٨- التأكيد من سلامة الشهادة الإعدادية من حيث الختام أثناء التقديم.

٩- تذليل العقبات أمام أولياء الأمور أثناء التقديم.

١٠- التأكيد على جميع مديرى المدارس التى سوف تقبل طلاب خدمات هذا العام سوف يطبق عليهم نظام الجدرات المهنية وعدم استثناء أى مدرسة من ذلك.

١١- كل مدير إدارة تعليم فنى يقوم بعمل كشف مجمع لكل نوعية تعليم بادارته بيتضمن الكشف إسم المدرسة، مدير المدرسة، وكيل شئون العاملين، وكيل شئون الطلاب، مسئول الحكومة الإلكترونية مع رقم تليفون كلا منهم للتواصل أو واتس، ومعتمد من التعليم الفنى بالإدارة ويرسل إلى مكتب مدير التعليم الفنى أو مديرى المراحل التعليمية.

١٢-ملاحظة عدم تثبيت عضو التعليم الفنى فى مدرسة واحدة أثناء فترة التقديم أو خلال المتابعة أثناء العام الدراسى والامتحانات فى الفصلين الدراسيين.



