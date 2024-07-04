السعودية تعلن منح جنسيتها للمتميزين في هذه المجالات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرارها بمنح الجنسية لعدد من الكفاءات المتميزة، بما في ذلك علماء وأطباء وباحثون ومبتكرون ورواد أعمال، فضلاً عن نخبة من المتخصصين في مجالات مختلفة.

يأتي هذا القرار ضمن إطار الأمر الملكي الذي ينص على منح الجنسية السعودية للكفاءات في مجالات الشريعة، الطب، العلم، الثقافة، الرياضة، والتكنولوجيا، بهدف تعزيز استفادة البلاد من هذه الكفاءات في مختلف القطاعات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا الإجراء يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

وتهدف هذه الرؤية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، الصحية، الثقافية، الرياضية، والابتكار في المملكة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتخصصات النادرة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام السعودية بجذب أبرز الكفاءات العالمية، وإدماجها في مسيرة التنمية الوطنية. يأتي ذلك بعد موافقة ملكية سابقة في عام 2021، التي تم خلالها منح الجنسية لعدد من المتميزين في مجالات مختلفة.