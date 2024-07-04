متابعة نشرات الطقس .. اليونيسيف تقدم نصائح للتعامل مع موجات الحر

يشكل التعرض لموجات الحر تحديًا كبيرًا للصحة، خاصةً بالنسبة للأطفال والرضّع والنساء الحوامل وكبار السن، فقد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية إلى خطر الإصابة بضربات الشمس وارتفاع ضغط الدم وصولًا إلى مخاطر صحية خطيرة، وهذا يتطلب اتخاذ احتياطات مناسبة للحفاظ على سلامة الأسرة،

“البوابة نيوز” تستعرض الأعراض المصاحبة لموجات الحر الشديدة وأكثر الفئات المتأثرة بها وطرق الحماية منها وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لـ"اليونيسيف"، حيث يُعتبر التعامل الصحيح مع موجات الحر أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة الأسرة خلال فصل الصيف الحار، وتلعب الإجراءات الوقائية الفعالة دورًا كبيرًا في تجنب المشاكل الصحية المترتبة عليه.

موجات الحر وأسبابها:

تحدث موجات الحر عندما ترتفع درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي لعدة أيام متتالية، مع تأثيرات سلبية تزداد بفعل الرطوبة العالية التي تزيد من الشعور بالحرارة، حيث تنشأ هذه الظاهرة الجوية الطبيعية نتيجة لانحسار الهواء الدافئ في الجو، وتزداد تواترًا وشدة بسبب تغير المناخ والانبعاثات الناجمة عن الحرارة العالية.

المجموعات الأكثر عرضة للخطر:

الأطفال والرضّع والحوامل وكبار السن يعتبرون هم المجموعات الأكثر عرضة للإجهاد الحراري والأمراض المرتبطة به، فالأطفال والرضّع يكونون أكثر عرضة للجفاف والحرارة بسبب صعوبتهم في تنظيم حرارة أجسادهم بشكل فعال، ويعتمدون على البالغين للمساعدة في الحماية من التعرض للحرارة العالية، كما يواجه النساء الحوامل خطرًا أعلى، حيث يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة والجفاف إلى تأثيرات سلبية مثل انخفاض وزن الطفل عند الولادة، والولادة المبكرة، وحتى زيادة احتمالية ولادة طفل ميت، كما يزيد الإجهاد الحراري من خطر الإصابة بمرض سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم.

نصائح للتعامل مع موجات الحر:

الاستعداد الجيد:

ينبغي معرفة درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة للتخطيط للأنشطة الخارجية بشكل مناسب، فيجب أن تكون هناك حقيبة للإسعافات الأولية في المنزل تحتوي على الأدوات الضرورية مثل أملاح الجفاف، وميزان الحرارة، وزجاجات الماء الباردة، وقطع قماش للتبريد، مع مراعاة التهوية الجيدة.

الحفاظ على برودة المنزل:

عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، يُفضل إغلاق الستائر خلال ساعات النهار الأكثر حرارة وفتح النوافذ ليلاً لتبريد المنزل، ويمكن استخدام المراوح والأجهزة المبردة لتحسين الراحة الحرارية داخل المنزل.

الابتعاد عن الحرارة:

يجب تجنب الخروج خلال ساعات النهار الأكثر حرارة، ويفضل تنظيم الأنشطة الخارجية في الصباح الباكر أو المساء اللطيف، كما يجب ارتداء واقي من الشمس والبقاء في الظل إذا كان الخروج ضروريًا، مع استخدام قبعة أو مظلة للحماية من أشعة الشمس.

الحفاظ على برودة الجسم:

يجب شرب كميات كافية من الماء بانتظام وقبل الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وقطنية تساعد في تقليل الحرارة وامتصاص العرق، ويمكن استخدام قطع قماش مبللة لتبريد الجسم، ويجب البقاء بجوار مصدر مياه أو حمل قارورة ماء.

البقاء على اتصال بالرعاية الصحية:

ينبغي معرفة كيفية الحصول على مساعدة طبية في حالات الطوارئ، والحفاظ على معلومات الاتصال بأقرب مزود للرعاية الصحية أو خدمة الإسعاف في حالة الضرورة.