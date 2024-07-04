وفاة طالب هندسة إثر سقوطه من علو خلال عمله بمدينة 6 أكتوبر

لقي طالب بكليه هندسه من محافظة الفيوم مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء عمله بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية ساويرس الكبيرة التابعه للوحدة المحلية لقرية منشاة الجمال بمركز طاميه بمحافظة الفيوم، فور علمهم بخبر وفاة أحد أبناء القرية، حيث لقي طالب هندسه يدعى أحمد ياسر عبد الستار مصرعه أثناء عمله بإحدى الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة سقوطه من علو.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول بلاغ لقسم شرطة ثاني أكتوبر من مستشفي أكتوبر بوصول شخص يدعي احمد ياسر عبد الستار ، 20 سنة، طالب بكلية هندسه جامعه الفيوم، ومقيم بقرية ساويرس الكبيرة بمركز طاميه بمحافظة الفيوم، جثه هامدة إثر تعرضه لحادث سقوط من علو.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبسؤال زملاء الشاب في العمل، تبين أن المتوفى يعمل منذ فترة بإحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، وفي أثناء عمله بالطابق الخامس بالوحدة السكنية اختل توازنه وسقط من علو، ما أدى إلى وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.