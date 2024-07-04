يورو 2024.. إيقاف مدافع منتخب تركيا بسبب احتفاله بهدف أمام النمسا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إيقاف ميريح ديميرال، مدافع منتخب تركيا وفريق أهلي جدة السعودي، مباراتين بسبب إشارته السياسية خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا في دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

ديميرال سجل هدفين في مباراة تركيا والنمسا، التي فاز بها المنتخب التركي بهدفين مقابل هدف، ليقود منتخب بلاده إلى دور ربع النهائي من يورو 2024.

إيقاف ديميرال مباراتين

ووفقًا لصحيفة «بيلد» الألمانية، فإن إيقاف ميريح ديميرال يأتي بسبب إشارته إلى مجموعة سياسية، أثناء احتفاله بالهدف الثاني في شباك النمسا.

ويعني ذلك غياب ميريح ديميرال عن مباراة ربع النهائي أمام هولندا، ويمتد الإيقاف أيضًا إلى مباراة نصف النهائي في حال تأهل منتخب تركيا.

وأصبح ميريح ديميرال أول لاعب من الدوري السعودي يسجل هدفين في تاريخ بطولات كأس أمم أوروبا، كما أنه بات أول لاعب تركي يحرز هدفين في الأدوار الإقصائية بالبطولة، وصار أول مدافع يسجل ثنائية في مباراة في مرحلة خروج المغلوب بين البطولات الأوروبية وكأس العالم منذ ليليان تورام في كأس العالم 1998.

يواجه منتخب تركيا، هولندا، يوم السبت المقبل ، في ربع نهائي بطولة يورو 2024 في آخر مباريات دور الثمانية.