نجوم ريال مدريد يتألقون في يورو وكوبا أمريكا 2024

تألقت نجوم فريق ريال مدريد الإسبانى بشكل لافت للأنظار خلال بطولتى يورو 2024 وكوبا أمريكا 2024، المقامتين حاليًا فى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعدما وصلت منافستهما إلى الدور ربع النهائي، ليضيفون مزيدًا من التألق والتميز مع المنتخبات المشاركة فى البطولتين، بعدما كانوا سببًا فى حصول الميرينجى على 3 بطولات فى الموسم المنقضي، دورى أبطال أوروبا، السوبر الإسباني، والدوري الإسباني.

وتألق أكثر من نجم يتبع ريال مدريد فى البطولتين، من خلال تسجيله أو صناعته للأهداف، ما أسهم فى مواصلة منتخب بلاده لمسيرته فى المسابقتين القاريتين، لذا تسلط «البوابة نيوز» الضوء على أبرز نجوم الملكى المتألقين مع منتخبات بلادهم فى السطور التالية.

بيلينجهام

يحمل الدولى الإنجليزى جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، على عاتقه مسئولية كبيرة فى التقدم بمنتخب إنجلترا إلى أبعد مرحلة ممكنة فى بطولة يورو 2024، بعدما قدم مستوى مميزًا فى موسم أول له مع الريال، شارك خلاله فى 42 مباراة فى جميع البطولات سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 13 آخرين.

قص بيلينجهام شريط أهداف منتخب الأسود الثلاثة فى يورو 2024، حينما سجل هدف فوز إنجلترا الوحيد فى مباراته ضد صربيا فى الجولة الأولى من دور المجموعات، كما أنقذ بيلينجهام المدرب جاريث ساوثجيت من الوقوف أمام مقصلة الجمهور الإنجليزي، الذى هاجم الأخير عدة مرات مؤخرًا بسبب سوء الأداء وتراجع النتائج فى الدور الأول، ويأتى ذلك حينما سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام سلوفاكيا فى اللحظات الأخيرة.

كان منتخب إنجلترا يتأخر فى النتيجة أمام سلوفاكيا بهدف، واقترب من توديع البطولة من دور الـ16، ولكن جاء بيلينجهام ليسجل هدفًا رائعًا بمقصية، أعاد منتخب الأسود الثلاثة إلى البطولة من جديد، قبل اللجوء إلى شوطين إضافيين، ويتأهل لربع النهائى بهدفين مقابل هدف.

أردا جولر

وظهر جوهرة ريال مدريد التركية، أردا جولر، بشكل لافت خلال بطولة يورو 2024، حيث أسهم بشكل كبير فى بلوغ منتخب تركيا دور ربع النهائى حتى الآن، بالرغم من عدم مشاركته كثيرًا مع المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتي، حيث لم يشارك سوى فى 12 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، فى موسمه الأول مع الفريق المدريدي.

لكن جولر تألق مع منتخب بلاده فى كأس أمم أوروبا فى نسختها الـ17، حيث كان المنتخب التركى متعادلًا فى الشوط الأول أمام جورجيا بهدف لمثله فى الجولة الأولى من دور المجموعات، ليأتى دور صاحب الـ19 عامًا ويضع منتخب بلاده فى المقدمة بهدف رائع بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أصبح ضمن أفضل أهداف يورو 2024 حتى الآن، ولم يكتف جولر بذلك، بل كان سببًا فى عبور منتخب تركيا إلى الدور ربع النهائى بتخطى النمسا فى دور الستة عشر بهدفين مقابل هدف.

أردا جولر نفذ الركلتين الركنيتين، اللتين جاء منهما الهدفين اللذين أحرزهما المدافع ميريح ديميرال، الهدف الأول احتسب بعد ارتداد الكرة لمدافع أهلى جدة، ولكن الهدف الثانى صناعة جولر مباشرة على رأس ديميرال، الذى توج بجائزة رجل المباراة.

روديجير

وتوج المدافع أنطونيو روديجير بجائزة رجل مباراة ألمانيا والدنمارك، ليصبح أفضل لاعب فى اللقاء، بعد المستوى المميز الذى قدمه خلال دفاعه عن مرمى منتخب بلاده، بعدما تصدى لأكثر من كرة هجومية من منتخب الدنمارك، كما أسهم فى تفوق منتخب الماكينات على أرضية الملعب على المنافس بإرساله كرات طولية لرفاقه.

أنطونيو روديجير، كان أحد أسباب تتويج الريال بالثلاث بطولات التى حصدها فى الموسم المنصرم، حيث كان أحد الركائز الأساسية فى خط الدفاع، بالرغم أن قلب الدفاع الثانى بجواره كان يتغير فى أغلب المباريات، حيث شارك فى 48 مباراة فى مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 3 آخرين.

فالفيردي

وسجل فيديريكو فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد، قائد منتخب أوروجواي، هدفًا ضمن خماسية السيليستى على بوليفيا فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، ليواصل التألق مع منتخب بلاده، الذى يضم عناصر مميزة وذات خبرة، مثل لويس سواريز تحت قيادة المخضرم مارسيلو بيلسا.

فالفيردى يتألق مع منتخب أوروجواى حاليًا فى كوبا أمريكا 2024، ليكمل الموسم بمستوى مميز، بعدما شارك فى 54 مباراة مع ريال مدريد فى جميع البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

فينيسيوس

فيما واصل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، مسيرته الناجحة هذا الموسم، بالتألق مع منتخب البرازيل فى بطولة كوبا أمريكا 2024، بعدما كان حاسمًا مع الريال فى جميع بطولاته فى الموسم المنقضي.

زار فينيسيوس شباك الخصوم من المباراة الثانية فى دور المجموعات، إذ سجل هدفين أمام باراجواى فى اللقاء الذى انتهى بفوز المنتخب البرازيلى بنتيجة 4-1، لكنه يغيب عن مباراة ربع النهائى أمام أوروجواى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

خاض فينيسيوس 39 مباراة مع ريال مدريد فى مختلف المسابقات، نجح خلالها فى تسجيل 24 هدفًا وصنع 11 فى معدل دقائق لعب 3.084 دقيقة.