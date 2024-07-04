بسبب خلافات أسرية.. تغيب ربة منزل منذ 15 يوما بالفيوم

تغيبت ربة منزل تدعى"خلود خالد السيد جاد " منذ 15 يوما عن منزلها بقرية طبهار التابعة لمركز ابشواى بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات أسرية بينها وبين زوجها، وكانت قد نشبت مشادة كلامية بين المتغيبة وزوجها انتهت بأن تركت منزل زوجها وذهبت إلى منزل والدها إلا أن شقيقها أرغمها على العودة لمنزل زوجها وبعد أن رجعت إلى المنزل قام زوجها بأخد اطفالها منها ورفض دخولها المنزل فما كان أمامها سوى أن تترك القرية وترحل وبعد أن قامت اسرتها بالبحث عنها في كل مكان يمكن أن تتواجد فيه سواء عند الأقارب أو اصدقاء لها ،قامت بتحرير محضر بتغيبها ونشر صورها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مطالبين بمشاركة الجمهور للمنشور أملا في أن تعود إلى منزلها.



كانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أسامة ابو طالب مأمور مركز شرطة ابشواي مفاده حضور أسرة ربة منزل الى ديوان عام مركز الشرطة وقاموا بتحرير محضر بتغيب نجلتهم والتي تدعى " خلود خالد السيد" عن منزلها منذ 15 يوما بسبب خلافات اسرية بينها وبين زوجها ويدعى محمود . أ .أ على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد انور المصري رئيس مباحث المركز للتحري حول اختفاء السيدة ومحاولة العثور عليها.

تحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.